ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين
يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدف.
ويحتل
النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الهدافين
برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم
فياريال.
وجاءت
قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
1
– ليونيل ميسي – 23 هدفًا.
2
– لويس سواريز – 19 هدفًا.
3
– جيرارد مورينو – 19 هدفًا.
4
– كريم بنزيما – 19 هدفًا.
5
– يوسف النصيري – 15 هدفًا.
6
– ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا
7
– رافا مير – 12 هدفًا.
8-
روجر مارتي – 11 هدفًا.
9
– خوسيه موراليس – 11 أهداف.
10
– ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
11
– ياجو أسباس – 10 أهداف
12
– ماركوس يورينتي – 9 أهداف.
13
– جارسيا كيكي – 8 أهداف.
14
– أنطوان جريزمان – 8 أهداف.
15
– سانتي مينا – 8 أهداف