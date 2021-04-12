ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 هدف.

ويحتل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدف، بالتساوي مع لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وجيرارد مورينيو نجم فياريال.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1 – ليونيل ميسي – 23 هدفًا.

2 – لويس سواريز – 19 هدفًا.

3 – جيرارد مورينو – 19 هدفًا.

4 – كريم بنزيما – 19 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 15 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا

7 – رافا مير – 12 هدفًا.

8- روجر مارتي – 11 هدفًا.

9 – خوسيه موراليس – 11 أهداف.

10 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.

11 – ياجو أسباس – 10 أهداف

12 – ماركوس يورينتي – 9 أهداف.

13 – جارسيا كيكي – 8 أهداف.

14 – أنطوان جريزمان – 8 أهداف.

15 – سانتي مينا – 8 أهداف