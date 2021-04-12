اتحاد الكرة يصدم النصر ويرفض استئناف حمد الله

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفض استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وقررت لجنة الانضباط سابقا إيقاف حمدالله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت، على خلفية تصرفه تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلنت لجنة الاستئناف في بيان لها اليوم الاثنين، عن رفضها استئناف نادي النصر ضد قرار الإيقاف للمهاجم المغربي.

ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائي وغير قابل للطعن، بتأييد العقوبة المبدئية التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل نادي النصر لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.