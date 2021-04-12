مهاب مميش: إطلاق اسمي على الكراكة الجديدة وسام على صدري (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والملاحة البحرية، إن قناة السويس تسعى لرفع كفاءتها من خلال تطوير أسطول الكراكات، حتى يصبح لدينا إمكانية التعامل مع السفن العملاقة مثلما حدث مع السفينة البنمية.





وأضاف "مميش"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش احتفال هيئة قناة السويس بتسلم الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أن تطوير أسطول الكراكات حلم لقناة السويس يتحقق.



