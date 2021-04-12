Advertisements

مهاب مميش: إطلاق اسمي على الكراكة الجديدة وسام على صدري (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والملاحة البحرية، إن قناة السويس تسعى لرفع كفاءتها من خلال تطوير أسطول الكراكات، حتى يصبح لدينا إمكانية التعامل مع السفن العملاقة مثلما حدث مع السفينة البنمية.

وأضاف "مميش"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش احتفال هيئة قناة السويس بتسلم الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أن تطوير أسطول الكراكات حلم لقناة السويس يتحقق.

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والملاحة البحرية، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تسمية الكراكة الجديدة باسمه، معتبرًا أن إطلاق اسمه على الكراكة وسام على صدره يعتز ويفخر به، معقبًا: "أجمل شيء أنك تشوف تكريمك بنفسك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهاب مميش قناة السويس الكراكه السفينة البنمية

أخبار تهمك

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن الحكم الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الإثنين

منذ 34 دقيقة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 16 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ يوم

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 13 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعة و 7 دقيقة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يرد على أنباء تأجيل موقعة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. منصب جديد لمهاب مميش عقب تركه هيئة قناة السويس

شاهد.. رئيس هيئة قناة السويس يوضح أهمية تدشين الكراكة الأضخم بالشرق الأوسط

"مميش" عن إطلاق اسمه على أضخم كراكة بالشرق الأوسط: "وسام على صدري" (فيديو)

10 معلومات عن "مهاب مميش".. الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط

أبرز المعلومات عن الكراكة مهاب مميش الأضخم في الشرق الأوسط

تصل قناة السويس غدا.. أبرز المعلومات عن الكراكة مهاب مميش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:40 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة