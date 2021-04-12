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مهاب مميش: إطلاق اسمي على الكراكة الجديدة وسام على صدري (فيديو)
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:33 م
رقية جمال
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والملاحة البحرية، إن قناة السويس تسعى لرفع كفاءتها من خلال تطوير أسطول الكراكات، حتى يصبح لدينا إمكانية التعامل مع السفن العملاقة مثلما حدث مع السفينة البنمية.
وأضاف "مميش"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش احتفال هيئة قناة السويس بتسلم الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أن تطوير أسطول الكراكات حلم لقناة السويس يتحقق.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والملاحة البحرية، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تسمية الكراكة الجديدة باسمه، معتبرًا أن إطلاق اسمه على الكراكة وسام على صدره يعتز ويفخر به، معقبًا: "أجمل شيء أنك تشوف تكريمك بنفسك".
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