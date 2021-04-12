نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

تحدثت بعض التقارير الصحفية السودانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اقتراب فرجاني ساسي، نجم الزمالك من الانضمام للهلال السوداني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تحدثت بعض التقارير الصحفية السودانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اقتراب فرجاني ساسي، نجم الزمالك من الانضمام للهلال السوداني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.