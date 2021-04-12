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نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدثت بعض التقارير الصحفية السودانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اقتراب فرجاني ساسي، نجم الزمالك من الانضمام للهلال السوداني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة كفر ووتر السودانية :"دخل نادي الهلال في مفاوضات جادة مع لاعب الزمالك فرجاني الساسي لأجل التعاقد معه خلال الانتقالات المقبلة، وكان ساسي قريبًا من اللعب للهلال في الفترة الماضية إلا ان الهلال فضل عليه اللاعب انداي".

وأضافت الصحيفة :"يتوقع أن يصل اللاعب –فرجاني ساسي- إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لاكمال التفاوض مع الازرق".

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في الوقت الحالي في ظل فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع الأبيض.

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