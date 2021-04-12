مفاجأة للصحفيين.. 5 منح مجانية لأبناء الزملاء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن التوصل إلى اتفاق مع مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور خالد الطوخي رئيس المجلس، على منح أبناء الصحفيين 5 منح كاملة سنويًا بالجامعة، مع وضع قواعد عادلة للحصول عليها، بالاتفاق مع قواعد الجامعة، ووضع قواعد صارمة للالتزام بالحصول على تلك المنحة حتى تخرج الطالب، وجاري التفاوض مع جامعات خاصة على منح لأبناء الزملاء.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، أن المجلس السابق ضاعف قيمة جوائز الصحافة المصرية، مؤكدًا أن لديه مشروع كبير لتطوير هذه الجائزة وإدخال رعاة عليها، مثل الجوائز الصحفية الكبيرة الدولية الأخرى، مما يضاعف قيمتها ويدر دخلًا للنقابة، بما يليق بالزملاء.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بين ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مع الزملاء المُكلفين بتغطية أخبار النقابة، وذلك بعد فوزه بمقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي.

