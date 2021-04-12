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وزيرة الصحة: انتهاء 85% من أعمال تطوير مستشفى حورس العام بأسوان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير مستشفى حورس العام بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، أعمال تطوير مستشفى حورس العام (إدفو العام سابقًا)، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحي بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثاني على التوالي بمحافظات الصعيد.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت جميع أقسام المستشفى للوقوف على سير العمل بتطوير المستشفى، لافتًا إلى الانتهاء من 85 % من أعمال التطوير وذلك بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أن المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا لخدمة أهالي أسوان يضم كافة التخصصات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى حورس العام يضم أقسام (الغسيل الكلوي بسعة 59 ماكينة غسيل، والنساء والتوليد، والحضانات، والاستقبال والطوارئ)، بطاقة استيعابية 170 سريرًا من ضمنهم 20 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات، و11 عيادة خارجية تضم جميع التخصصات الطبية، فضلًا عن قسم الأشعة ويشمل أشعة (سينية، مقطعية، رنين مغناطيسي، ماموجراف، سونار)، وقسم المعامل يضم معامل (كيمياء، أبحاث الدم، طفيليات، بنك الدم).

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية على مدار يومين بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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