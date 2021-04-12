نقيب الصحفيين: سأحافظ على منهجي في ملف الحريات.. ومستمر بمبادرة لم الشمل

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه سيحافظ على منهجه في ملف الحريات، الذي يعتمد على السعي لإخلاء سبيل الزملاء، مع مواصلة السعي القانوني والقضائي لتسهيل ظروف حبس المحتجزين حتى الإفؤتج عنهم، وتوفير كل ما تتطلبه حالتهم الصحية، مع الاستعداد لتلبية مطالب كل أسر الزملاء المحتجزين لحين الإفراج عنهم، وهم 11 أعضاء نقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه ملتزم بمبادرة لم الشمل، ولن ينتهج سياسة التصويت داخل المجلس، وسيسعى أن يصل في كل قراراته بالتوافق بين الأعضاء.

وفيما يخص الطعون المُقدمة من المرشحين ضد فرز صناديق الاقتراع بالانتخابات، أكد "رشوان" أن اللجنة المشرفة قُدم لها طعون حول عملية الفرز، وهو حقها البت فيها، ولكل من لا يوافق على قرار اللجنة، القضاء هو السبيل الوحيد.



ولفت "رشوان" إلى أن المجلس سيبحث المذكرة المُقدمة له من عضوين، حول ما وصوفوه بـ"خروقات" بالعملية الانتخابية، ولا يستطيع المجلس تجاهلها.



