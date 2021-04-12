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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها يستعرض تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتتوقع الهيئة أن نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
-طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان

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