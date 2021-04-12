مساحته 4 آلاف متر ويخدم 2600 شركة.. معلومات عن مركز خدمات المستثمرين بقنا

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا للاستثمار، من خلال الحرص على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابا على عجلة التنمية، ويحقق التنمية الاقتصادية، كما يساهم في حل مشكلات مثل مشكلة البطالة، حين توفر تلك الاستثمارات التي تقام على أرض مصر وفي مختلف المحافظات، فرص عمل حقيقية للشباب.



في هذا السياق، افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بقنا.



جاء ذلك بحضور قيادات المحافظة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بقنا:



- يقدم المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بقنا خدماته لأكثر من 2600 شركة قائمة في 3 محافظات هي: قنا والأقصر وأسوان، تعمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية.



يساهم المركز في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة.



- كما يساهم المركز في جذب شركات جديدة للعمل بالصعيد، تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه.



- يعزز وجود مقر دائم لخدمة المستثمرين بمحافظة قنا من استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، بشكل أكثر فاعلية.



- يساهم المركز في تقديم آليات أفضل لمواجهة التحديات، والمتابعة الدائمة لموقف المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها.



- يعد المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بقنا من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد.



- يقام المركز على مساحة 4 آلاف متر مربع.



- يقدم المركز خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، تشمل خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، واعتماد فواتير الاستيراد الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.



- سيتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها السجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة التنمية الصناعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.



- بافتتاح المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بقنا سيستفيد المستثمرون بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بأسهل إجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، التي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي يصل عددها إلى 12 مركزًا، منها 4 في صعيد مصر، في قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، بالإضافة إلى مراكز خدمات المستثمرين: الرئيسي في القاهرة، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وجمصة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وتضم هذه المراكز ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة حكومية وغير حكومية مرتبطة بالاستثمار.



- ويدعم المركز المتكامل لخدمات المستثمرين بقنا الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة، حيث يوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.