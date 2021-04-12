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بوكيتينو يحسم ملف مشاركة ماركو فيراتي وماركينيوس أمام بايرن ميونخ

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قرر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عدم الاستعجال في الاعتماد على ماركو فيراتي وماركينيوس منذ البداية خلال المواجهة أمام بايرن ميونخ غدا الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وغاب الإيطالي فيراتي ومواطنه أليساندرو فلورينزي عن مباراة الذهاب أمام بايرن في ميونخ، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لكن الثنائي حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات قبل مباراة الإياب في باريس، بعد أن حسم سان جيرمان مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين.

وأكد بوكيتينو في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين أنه لم يستقر بعد على التشكيل الذي سيدفع به وسط شكوك حول مشاركة ماركينيوس بسبب الإصابة في الفخذ.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي للمباراة "لم نحسم قائمة مباراة الغد بعد، لكن سيكون من الصعب لفيراتي أن يبدأ، سيتم تقييم حالة فلورينزي بشكل أكبر غدا".

وبالنسبة لماركينيوس قال "سنرى حالته غدا ، قد يتم ضمه للقائمة.. لا أعتقد أن يستطيع المشاركة منذ البداية، نظريا قد يتواجد على مقاعد البدلاء".

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