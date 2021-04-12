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بدلاً من الإعدام.. النقض تقضى بالمؤبد لخلية إخوانية في الشرقية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة النقض 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجل الشرطة بالشرقية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قضت فى 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا وذلك بعد أخذ رأى المفتي.

تعود أحداث الواقعة لعام 2015 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا بقيام 11 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم بدائرة مركز شرطة بلبيس ما أسفر عن وفاة أفراد شرطة متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية بعد نقلهم للمستشفى.

ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة والعمل على استهدافهم وتكدير السلم والأمن العام.

فطعن المتهمون على حكم محكمة الجنايات فقضت محكمة النقض فى منطوق حكمها بالآتى حكمت المحكمة قبول عرض النيابة العامة والمحكوم عليهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فقضت بمعاقبة المتهمين: " حسن. ع. ع"، و"سلطان. ع. س"،  و"محمد. أ. م"،  و"أحمد. ف.ع"بالسجن المؤبد والمصادرة والمصاريف الجنائية ليصبح هذا الحكم نهائى وبات.

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