نقيب الصحفيين: لجنة للمرأة.. وجدول لأعضاء المجلس للتواجد اليومي

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه اتخذ قرار سابق حينما كان نقيبًا عام 2015، بإنشاء لجنة للمرأة، وسيطالب بتفعيل هذا القرار بالمجلس الحالي، وهو ليس تمييز نوعي أو سلبي، ولكن هو تمييز إيجابي، ودورها تشجيع للزميلات في كل المجالات.





وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم للمجلس بطلب لتواجد زميلين من الأعضاء بشكل يومي داخل المقر، للتواصل المباشر والسريع لأي أزمات، وهذا جزء مم المسؤولية الجماعية، منهم يومين للنقيب.





وفيما يخص القرض الحسن، أكد أنه سيقترح أن تكون فترة سماح سداد القروض 25 شهر بدل 20، وصرف 10 آلاف جنيه قرض للزواج، بعيدًا عن القرض الحسن، لافتًا إلى أن مجلس النقابة السابق اتخذ قرار للمساهمة في إنقاذ صحيفة العمال، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى على تقسيط مبلغ 512 ألف جنيه لتوفيق الأوضاع على 5 سنوات، وستساهم النقابة بـ30 ألف جنيه، وهي جريدة كبيرة ولها تاريخ.



