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بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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 تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ضد الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصبح النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، بعيد عن حسابات الجهاز الفني بالقمة المصرية، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، حدد يوم 18 أبريل الجاري، موعدًا لإقامة القمة المرتقبة بين الغريمين، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالمسابقة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين، على ملعب القاهرة الدولي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وخرج النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، من مباراة سيمبا التنزاني بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، ليحل طاهر محمد طاهر بدلًا منه في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بالمباراة التي انتهت للمارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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