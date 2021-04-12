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هاني رمزي يهنئ جمهوره بشهر رمضان الكريم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره ومتابعيه وأصدقائه بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "رمزي" قائلا: "‬‏‪كل سنه وانت طيبين ورمضان كريم يجى بالخير كله عليكم يارب #رمضان #رمضان_كريم #رمضان_يجمعنا #رمضان_يجمعنا".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات في مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى.

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