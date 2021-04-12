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حيرة في الأهلي بسبب مستقبل نجم الفريق

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحيط الغموض بمستقبل نجم الأهلي جونيور أجايي، في ظل تكرار إصابته مع القلعة الحمراء مؤخرا.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي، برحيل النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إصابته من جديد في لقاء سيمبا التنزاني، الجمعة الماضي.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه بعض مسئولي النادي الأهلي يعتقدون بأنه رحيل  جونيور أجايي عن الفريق في نهاية الموسم، هو الخيار الأفضل بسبب تكرار إصاباته وعدم ثبات مستواه طيلة الفترة الماضية.

وتابعت التقارير أنه جونيور أجايي قد يغادر صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل، من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر.

وبشكل كبير لن يلحق النيجيري جونيور أجايي، بسبب الإصابة، بمباراتي الأهلي أمام النصر بدور الـ 32 من كأس مصر والزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، 14 و18 أبريل الجاري على التوالي.

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