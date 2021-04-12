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لأول مرة.. 'الصحفيين' تشكل لجنة للمرأة ودعاء النجار رئيسًا لها

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:03 م
دعاء النجار عضو مجلس النقابة
دعاء النجار عضو مجلس النقابة
ميسون أبو الحسن
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وافق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، على تشكيل لجنة جديدة للمرأة داخل المجلس، وهذا لأول مرة في تاريخها، تكون مختصة لمشكلات وأزمات الزميلات عضوات الجمعية العمومية.

واتفق المجلس على اختيار الزميلة دعاء النجار عضو مجلس النقابة رئيسًا لها، على أن يتم وضع آلية محددة لإدارة اللجنة، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

جاء ذلك خلال انعقاد أول اجتماع لمجلس النقابة، اليوم، لتشكيل هيئة المكتب بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي، التي انعقدت يوم الجمعية 2 أبريل، بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

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نقابة الصحفيين لجنة للمرأة ضياء رشوان دعاء النجار الفجر

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