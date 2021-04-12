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عرض أول حلقة من مسلسل "لحم غزال" قبل انطلاق رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ينتظر صناع عمل مسلسل "لحم غزال" عرضه اليوم قبل انطلاق شهر رمضان المبارك، وذلك على قناة "mbc" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وتعرض قناة "mbc" جميع أعمالها الدرامية لشهر رمضان هذا العام قبل انطلاق موسم شهر رمضان والمقرر انطلاقه غدا.

مسلسل "لحم غزال" تأليف إياد إبراهيم ويشارك في بطولته وفاء عامر وشريف سلامة، مى سليم، عمرو عبدالجليل، وكوكبة من النجوم.

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل "سلطانة المعز" مع عدد من الفنانين منهم محمد عبدالغني محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم

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