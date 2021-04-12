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بداية القصيدة.. خطأ في مسلسل "لحم غزال" يثير جدل الجمهور

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأ الموقع الإلكتروني "شاهد vip " عرض عدد من المسلسلات ومن بينهم مسلسل "لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

ولاحظ الجمهور تغيير في اسم الفنان عمرو عبد الجليل حيث ظهر في التتر إسم "عمر عبد الجليل" مما آثار جدل الجمهور.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

بداية القصيدة.. خطأ في مسلسل "لحم غزال" يثير جدل الجمهور
بداية القصيدة.. خطأ في مسلسل "لحم غزال" يثير جدل الجمهور

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