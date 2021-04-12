عقب عرضه على "شاهد vip" مسلسل "لحم غزال" يثير جدل الجمهور بسبب غادة عبد الرازق

بدأ موقع "شاهد vip" عرض مسلسل "لحم غزال منذ قليل وهو بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.



وآثار المسلسل جدل الجمهور بسبب اللوك الذي تظهر به الفنانة غادة عبد الرازق، وغرد عدد من مشاهدين المسلسل عبر "تويتر" وكانت أبرز التعليقات: "قولت اشوف كده مسلسلات رمضان بتقول ايه فتحت #لحم_غزال لأني من عشاق غادة عبد الرازق ولاقيت التتر عظيم جدًا وكنت مبهورة بالمسلسل لحد ما لاقيت غادة -اللي طالعة في دور ست بسيطة بياعة في سوق- لابسة عباية سودا وحاطة فول ميك أب الكونتورنج والمونتورينج وحاجة هوبا اللالا خالص".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



