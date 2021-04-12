Advertisements

عقب عرضه على "شاهد vip" مسلسل "لحم غزال" يثير جدل الجمهور بسبب غادة عبد الرازق

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأ موقع "شاهد vip" عرض مسلسل "لحم غزال منذ قليل وهو بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وآثار المسلسل جدل الجمهور بسبب اللوك الذي تظهر به الفنانة غادة عبد الرازق، وغرد عدد من مشاهدين المسلسل عبر "تويتر" وكانت أبرز التعليقات: "قولت اشوف كده مسلسلات رمضان بتقول ايه فتحت #لحم_غزال لأني من عشاق غادة عبد الرازق ولاقيت التتر عظيم جدًا وكنت مبهورة بالمسلسل لحد ما لاقيت غادة -اللي طالعة في دور ست بسيطة بياعة في سوق- لابسة عباية سودا وحاطة فول ميك أب الكونتورنج والمونتورينج وحاجة هوبا اللالا خالص".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل لحم غزال لحم غزال الفجر الالي

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

منذ 37 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ ساعتين

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 15 ساعة

رونالدو يثير الجدل في يوفنتوس

منذ ساعة

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ ساعة و نصف

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُحدد موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفياً من أمير قطر للتهئنة بحلول شهر رمضان المبارك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

سلمى أبو ضيف: مبهورة بتمثيل غادة عبد الرازق.. وكنت قاعدة بتفرج عليها في "حدوتة مرة"

غادة عبد الرازق تشكر أنغام على تتر "حدوتة مرة"

شاهد.. غادة عبد الرازق في أحدث ظهور مع ابنتها روتانا

"ليه لأ" لـ أمينة خليل حصريًا على منصة شاهد vip بداية من اليوم

مي سليم تظهر بإطلالة جريئة علي إنستجرام

وفاء عامر تتصدر بوستر مسلسل "لحم غزال"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

03:56 م

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

05:30 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة