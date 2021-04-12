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"الجندي" يحذر الصائمين: "لا تضيعوا شهر رمضان".. ويقدم هدية لمتابعيه على الهواء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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سخر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الذين يطيعوا الله خلال نهار رمضان، ويعصوه ليلًا، قائلًا: "ربنا مقالش نهار رمضان الذي انزل فيه القرآن، وإنما قال (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ)، وهذا يعني أن التكليف والمنحة الرمضانية تشمل الليل والنهار".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أن أغلب الناس في زمننا يفسد ليل رمضان ويتقن نهاره، فلم يخرجوا من رمضان بشيء، وضاع منه الشهر، مشددًا على أن العبادة بالليل أقوى من العبادة بالنهار خلال شهر رمضان.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "لو غضيت بصرك بالنهار خلال الصيام أمر جميل ولكنه أمر طبيعي مش هتبقي صايم ومبصبصاتي، ولكن غض البصر ليلًا أثناء الإفطار يكون أفضل، كما أن قراءة القرآن ليلًا أفضل"، مشددًا على أن العبادة الليلية أعلى قيمة من النهارية.

وقدم الشيخ خالد الجندي، هدية لمشاهديه خلال شهر رمضان، مشددًا على انها ستكون هدية لطيفة ومفاجئة، موضحًا أنه بصفته من القلائل الذي يتعرض للسباب والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العديد من الخلافات، وهذا كرم من الله عليه، وقرر العفو عن جميع من هاجموه أو سبه أو اتهمه بشيء لم يفعله أمام الله، داعيًا الله أن يبدلهم بكل لفظ سبوه به بحسنات.

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