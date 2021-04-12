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" الصيادلة"تهنىء "الدكتور عبدالناصر سنجاب" لحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تتقدم النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة الى الاستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو لجنة ادارة نقابة الصيادلة ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقًا، لفوز سيادته بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية لعام 2020، وذلك تقديرًا للسجل التاريخى والمهنى والاكاديمى الحافل بالانجازات التى قدمها خلال فترة عمله.

تمنح الدولة الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة ل5 أشخاص على مستوى جمهورية مصر العربية فى خمس علوم وهى العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية وفى العلوم الأساسية، ويتم الاختيار وفقًا للسجل التاريخى للشخصيات المتقدمة.

يذكر ان الدكتور عبدالناصر سنجاب نشر له مايقرب من 150بحث دولى، وحصل على 2براءة اختراع فى مجال اكتشاف الدواء، وساهم فى انشاء وتطوير مركز ابحاث الدواء فى جامعة عين شمس، وله كتابان فى مجال الصيدلة والدواء، كما تم اختيار سيادته بقائمة أفضل علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

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