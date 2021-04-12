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"رامز عقله طار" يتصدر تريند "يوتيوب" في عدد من الدول العربية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر برنامج "رامز عقله طار" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لعدد من الدول العربية أبرزهم مصر وذلك عقب طرح البرومو الرسمي للبرنامج.

واحتفل رامز جلال بتصدر برنامجه التريند قائلا: "بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله ❤
#رامز_عقله_طار تريند رقم ١ على اليوتيوب فى اكتر من دولة عربية 💪💪
الحمد لله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".



وطرحت قناة "mbc" البرومو الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"، وذلك عقب طرح البوستر الرسمي له.



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