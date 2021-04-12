"رامز عقله طار" يتصدر تريند "يوتيوب" في عدد من الدول العربية

تصدر برنامج "رامز عقله طار" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لعدد من الدول العربية أبرزهم مصر وذلك عقب طرح البرومو الرسمي للبرنامج.



واحتفل رامز جلال بتصدر برنامجه التريند قائلا: "بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله ❤

#رامز_عقله_طار تريند رقم ١ على اليوتيوب فى اكتر من دولة عربية 💪💪

الحمد لله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".







وطرحت قناة "mbc" البرومو الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"، وذلك عقب طرح البوستر الرسمي له.







