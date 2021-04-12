عادل العش: سعيد بنجاحي مع نسمة محجوب وأتمنى العمل مع أنغام (خاص)





تعاون الشاعر عادل العش مع المطربة نسمة محجوب في ألبومها الأخير بثلاث أغاني وهم "عابر سبيل"، "يا غاوي هروب"، "كل شمس وليها ضل"، وحققت هذه الأغاني نجاحًا كبيرًا فور طرحها.



وتحدث الشاعر عادل العش في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن تفاصيل تعاونه مع الفنانة نسمة محجوب، مُشيرًا إلى أنه تعرف عليها من خلال صديق مشترك بينهما يُدعى "زاكو" وهو عازف ناي وجيتار في الفرقة الخاصة بها، حيث أنها وقتها كانت تبحث عن أغاني جديدة لكي تقوم بتقديمها،

وبعد ذلك قدم لها أغاني عديدة لكي تختار منهم الأغاني المناسبة لها.



وأشار عادل العش أنه عرض عليها أكثر من أغنية لكنها أعجبت كثيرًا بهذه الأغاني، وقررت ضمهم لألبومها الجديد، مُوضحًا أنهم كانوا في البداية قصائد شعرية، وبعد ذلك بدؤا في العمل عليهم، عن طريق إضافة أو حذف بعض الكلمات لكي تتوافق مع اللحن والمزيكا.



أعرب عادل العش عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المطربة نسمة محجوب، فهي من أفضل الأصوات في الوطن العربي، مُشيرًا إلى أن ما

يهمه دائمًا أن تكون أغانيه مكتوبة بشكل جيد، وأن يكون راضيًا عنها، وأن يكون المطرب مستمتع بها بشكل كبير، لأنها ستكون ملكًا له.



وقال عادل العش أنه يرغب كثيرًا في العمل مع الفنانة أنغام، فهو يعشقها، ويحب الاستماع دائمًا لأغانيها، مُشيرًا إلى أنه بدأ في كتابة الشعر منذ عام ٢٠٠٨، كما أنه قدم العديد من الحفلات في ساقية الصاوي، وأنه كتب للعديد من الفرق المستقلة، بالإضافة إلى أنه قام بكتابة أغنية "مليون كلبش" التي قام بأدائها المطرب زياد عادل، بالإضافة إلى أنه تعاون أيضًا مع المطرب عمر غالي.



وأوضح عادل العش أنه يتمنى كتابة تترات المسلسلات وأغاني الأفلام، وأنه لا يفكر حاليًا في كتابة أفلام ومسلسلات، لأن ذلك فن مختلف تمامًا عن كتابة الشعر، لكنه من الممكن أن يفكر في تلك الخطوة مستقبلاً.



أما عن طموحه في مجال كتابة الشعر الغنائي فقال أنه يرغب في تقديم أعمالاً غنائية يحبها الناس، بشرط أن تحمل هذه الأعمال العديد من الرسائل الهامة التي من الممكن أن تفيد الناس وتؤثر فيهم بشكل قوي، وأن تكون مناسبة للذوق العام للمستمع.