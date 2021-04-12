العربي: مستمرون في تنظيم مبادرات دعم المواطن وتطوير المجتمع التجاري

هنأ المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالإنابة عن تجار مصر البالغ عددهم 5 ونصف مليون تاجر ومؤدي خدمات.





وعبر المهندس ابراهيم العربي فى بيان للاتحاد العام للغرفة التجارية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، عن امنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.





كما وجه التهنئة إلى مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة بمناسبة الشهر الكريم، وكافة منتسبي الغرف التجارية بجمهورية مصر العربية والعاملين بها.





وهنأ "العربي" الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.





وأكد "العربي" أن الغرف التجارية مستمرة في تنظيم ودعم مبادرات دعم المواطن واتخاذ كافة الإجراءات لانعاش الحراك التجاري والاقتصادي، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة حتى يتمكن أبناء مصر من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك، مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.





وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرف المحافظات والوزارات المعنية وموردي و منتجي ومصنعي السلع الغذائية ، يعمل على مدار الساعة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية و الغذائية.





كما وجه العربي التهنئة للمجتمع التجاري مؤكدا استمرار الاتحاد العام للغرف التجارية في تطوير وتنمية الخدمات المقدمة لمنتسبيه و التي سيكون لها أثرا مباشرا علي تطوير حركة التجارة الداخلية وتوفير مناخ مناسب لتنمية وتطوير الأعمال.