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وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة توجه الشكر لمحافظ أسوان لدعمه
الدائم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والإسراع من وتيرة العمل


تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بمحافظة أسوان بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.


ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحي بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثاني على التوالي بمحافظات الصعيد.

واوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة طب أسرة الكاجوج خلال شهر، لافتًا إلى أنه من المقرر انطلاق منظومة التأمين الصحي بمحافظة أسوان من خلال 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طبي، من ضمنهم 64 مركز ووحدة طب أسرة إنشاء جديد.


وأضاف أن الوزيرة تفقدت الموقع العام للوحدة، موجهة بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام، كما حرصت خلال زيارتها على التحدث مع المواطنين وشرحت لهم مدى انتفاعهم من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مما سينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.


وتابع أن الوزيرة أكدت حرصها على متابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة أسوان ميدانيًا للإسراع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال زيارات دورية تجريها على مدار الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمتابعته الحثيثة لاستعدادت المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مما ساهم في الإسراع من وتيرة العمل بتنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمنشآت الطبية، فضلًا عن دعمه الكامل لجهود الوزارة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.


وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية على مدار يومين بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه
وزيرة الصحة تتفقد أعمال إنشاء وحدة طب أسرة "الكاجوج" بتكلفة 18 مليون جنيه

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