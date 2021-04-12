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قمة الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة النارية المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مباراة القمة، المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأمين صدارته لبطولة الدوري، بينما يبحث الأهلي عن الفوز والعودة للمنافسة على قمة الترتيب في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب البطولة المحلية.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم 18 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

وستذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 18 – 4 – 2021 عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الرسمي للبطولات المحلية، وكذلك عبر التردد الأرضي للتليفزيون المصري وذلك في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

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