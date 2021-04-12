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الإغلاق بهذه الحالة..الأوقاف توضح ضوابط الصلاة بالمساجد خلال رمضان (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الوزارة لا تألوا جهد في نظافة وتطهير وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال المصلين بصلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الاثنين، أنه سيتم تطهير وتعقيم المساجد عقب كل صلاة وعقب صلاة المغرب لأداء صلاة العشاء والقيام، مع الاستعداد بحملات تنظيف يومية للمساجد على مستوى الجمهورية، منوهًا بأن صلاة التراويح قائمة بالمساجد وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن هناك استمرار لغلق دورات مياه المساجد والأضرحة والأبواب المؤدية للأضرحة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، مع منع إقامة موائد الإفطار بالساحات التابعة للمساجد، ومنع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد لمراعاة عدم التجمع، منوهًا بأن الوزارة تراهن على وعي الشعب المصري بالالتزام بالإجراءات، معقبًا: "حال عدم الالتزام يتم إبلاغ غرفة عمليات الوزارة بقيادة رئيس القطاع الديني، الدكتور جابر طايع، وسيتم غلق المسجد لحين التزام الرواد".

وأوضح، أن المساجد التي بها واعظة تُشرف على صلاة السيدات سيتم فتح مصلى السيدات بها، بينما المساجد التي لا يوجد به واعظة لن يفتح حفاظًا على سلامة المواطنين.

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