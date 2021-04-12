ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

تلقي نادي ريال مدريد صدمة قوية قبل مواجهة ليفربول،بعد غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الملكي فاز ذهابًا بنتيجة 3-1.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة ليفربول، حيث لم يتعاف من الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو أمام برشلونة، كما أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن مشاركته أمام ليفربول في محل شك.



