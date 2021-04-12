Advertisements

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تلقي نادي ريال مدريد صدمة قوية قبل مواجهة  ليفربول،بعد غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الملكي فاز ذهابًا بنتيجة 3-1.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة ليفربول، حيث لم يتعاف من الإصابة التي تعرض لها في الكلاسيكو أمام برشلونة، كما أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن مشاركته أمام ليفربول في محل شك.

وفي المقابل من المحتمل أن يغيب  داني كارفاخال،  عن المباراة، حيث تدرب اللاعب في صالة الألعاب الرياضية، وأجرى تدريبات على العشب بمفرده، كما أن إيدين هازارد، تدرب بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية دون مشاكل، لكن تواجده في قائمة ريال مدريد من عدمه، أمر في يد المدرب زين الدين زيدان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة اليوم أمام ليفربول ريال مدريد دوريابطال أوروبا

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يثير الجدل في يوفنتوس

منذ ساعة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ ساعتين

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

منذ 37 دقيقة

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفياً من أمير قطر للتهئنة بحلول شهر رمضان المبارك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يُحدد موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2-2-2019

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

صدمة قوية لريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم: انهاء أولى صفقات الصيف وتحديد موعد الكلاسيكو والإعلان عدة مدة إيقاف فالفيردي وميسي يتحدث عن ريال مدريد

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

أخبار ريال مدريد اليوم: صدمة في البيرنابيو بسبب مدة غياب هازارد وخيانة كبرى بطلها نجم الريال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:58 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

03:56 م

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

05:30 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة