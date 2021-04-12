موسيماني يُحدد موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على الاستعانة بخدمات نجم الفريق، أمام النصر القاهري، بكأس مصر.





ويدرس موسيماني، عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق لقائمة مباراة النصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في كأس مصر.





يأتي ذلك بسبب إصابة النيجيري جونيور أجايي جناح فريق الكرة الأول والذي يعاني من شد في العضلة الخلفية لحق به خلال مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة.





وكان النادي الأهلي قد أصدر قرارا رسميا بإيقاف كهربا شهرا عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه بسبب تعامله غير اللائق مع بيتسو موسيماني، قبل أن تنتهي في 31 مارس الماضي.



