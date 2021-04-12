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تشمل المنافسات 15 رياضة.. تعرف على أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يحظى قطاع الرياضة باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، التي تسعى إلى تطوير كل ما يتعلق بالرياضة، ودعم مراكز الشباب، لما لها من أثر إيجابي في تربية جيل من الشباب والنشء، قادر على استلام راية قيادة بلاد، إلى جانب الدور الذي تلعبه الرياضة في تكوين شخصية سليمة، قادرة على مواجهة كل الأفكار المتطرفة التي تستهدف عقول أجيال من الشباب.

ومن بين مظاهر الاهتمام بقطاع الرياضة في مصر، إقامة النسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري، كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية.

جاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والعامة، وقيادات الوزارة والمديريات، وعدد من الفائزين والمشاركين بالنسخ الماضية، ولاعبي المنتخب الوطني للمصارعة.

فيما يلي من يطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة:

- تهدف أوليمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأوليمبية.

- وخلال الأوليمبياد يتم تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

- يتم تنفيذ الأنشطة والمسابقات من خلال الإدارة المركزية للطلائع، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة.

- أوليمبياد الطفل المصري أحد مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كإحدى استراتيجيات الدولة.

- يتم من خلال الأوليمبياد اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم.

- يشارك في أوليمبياد الطفل المصري 100 ألف مشارك ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية.

- ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك جهات عدة ومؤسسات معنية، في الأوليمبياد، من بينها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة والتنمية المحلية، ووزارة الدولة للإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية للإعلام، والمعاهد الأزهرية، حتى يخرج الاوليمبياد في أبهي صورة ممكنة ولدعم المشاركين.

- يبدأ الجدول الزمني للنسخة الثالثة من الأوليمبياد، بإطلاق الشعلة مرورا بالمحافظات، ومن ثم بدء الحملة الدعائية، وفتح باب التسجيل، على أن تبدأ المنافسات بداية من شهر يونيو المقبل، وعلى المستوى الإقليمي تبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ويقام حفل الافتتاح نهاية شهر أكتوبر مع المباريات القمية.

- تشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري، كرة قدم خماسى، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة "فردي وزوجي"، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، والسباحة، والمصارعة، والملاكمة، ورفع الأثقال، والجودو، وألعاب القوى مثل عدو 100 متر، ووثب طويل، ورمي جُلة.

- تقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى فى جميع الألعاب.

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