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مايكروسوفت تعلن استحواذها على شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:07 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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كشفت شركة مايكروسوفت عن صفقة جديدة، حيث استحوذت على شركة "Nuance Communications" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز خدماتها وحلولها السحابية لاسيما في مجال الصحة مقابل 19.7 مليار دولار.

وتتميز Nuance Communications بتطويرها تقنيات ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات خاصة في مجال العناية الصحية والطبية، حيث توفر طبقة من الذكاء الاصطناعي في مناطق تقديم الرعاية الصحية وهو الأمر الملح في هذا الوقت حول العالم وفقًا لما أشار إليه ستايا ناديلا، المدير التنفيذي لمايكروسوفت.

ستستمر Nuance Communications بالعمل مع فريقها المعتاد ومديرها التنفيذي، لكنها ستنضم بعد الاستحواذ للعمل تحت مظلة قسم الخدمات السحابية في مايكروسوفت.

ومن المتوقع أن تتم صفقة الاستحواذ بشكلها النهائي خلال هذا العام، كونها ستخضع للإجراءات القانونية المعتادة للموافقة عليها من السلطات المختصة.

ويذكر أن مايكروسوفت تُعد من أكبر مزودي الخدمات السحابية في العالم، حيث تتمتع خدماتها بقدرات وأدوات كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في أعمالها.

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