احتراق وجه ويد عامل بعد نشوب حريق بمخبز يعمل به بالمنصورة

أصيب عامل بحروق في الوجه واليد، إثر حريق شب بمخبز سياحي بشارع الدراسات بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية،





والتهمت النيران ماكينة إنتاج الخبر ولافته المخبز كما اصيب عامل بحروق بالوجه واليدين.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بنشوب حريق بمخبز سياحي بشارع الدراسات، دائرة قسم أول المنصورة.



وانتقل ضباط مباحث القسم، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.



وبالفحص تبين نشوب الحريق في مخبز على مساحة 60 مترا تقريبا، ملك أحمد ج. ا. م. ٣٥ عاما - تاجر، مقيم بمنطقة مساكن العبور، ونجم عن ذلك حدوث تلفيات بماكينة إنتاج الخبز، واحتراق اللافتة الخاصة بالمخبز.



كما أصيب محمد عبد الباسط عيد محمد، ٢٥ عاما - عامل بالمخبز، ومقيم قرية الكوم الأخضر دائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بحروق باليدين والوجه، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق نتيجة حدوث تسريب من اسطوانة الغاز، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٥٤٥ إداري قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.