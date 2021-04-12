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الأردن يسجل 3565 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، خلال آخر 24 ساعة، 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" و82 حالة وفاة.


وكشفت عن أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة "12.54%"، مقارنة مع "12.65%" يوم أمس، حيث تمّ إجراء 26٫644 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات "6٫320٫767" فحصًا. 3565 إصابة جديدة بكورونا
سجلت وزارة الصحة الأردنية، خلال آخر 24 ساعة، 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" و82 حالة وفاة.


وكشفت عن أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة "12.54%"، مقارنة مع "12.65%" يوم أمس، حيث تمّ إجراء 26٫644 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات "6٫320٫767" فحصًا.

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