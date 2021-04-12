الملك سلمان يوجه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المسلمين والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف خادم الحرمين في كلمة له: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".

وتابع الملك سلمان: "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، وندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل".