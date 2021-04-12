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الملك سلمان يوجه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المسلمين والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف خادم الحرمين في كلمة له: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".

 

وتابع الملك سلمان: "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، وندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل".

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