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الملك سلمان يوجه كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:15 م
دعاء جمال
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المسلمين والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف خادم الحرمين في كلمة له: "يحل
علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، ونشكر الله على الجهود العلمية
باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".
وتابع الملك سلمان: "نعتز
بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين، وندعو المسلمين
لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل".
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