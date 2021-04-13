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يبدأ تنفيذها من اليوم.. تعرف على قرارات الحكومة لشهر رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، لا سيما مع حلول شهر رمضان، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.

وشهدت المساجد في مختلف المدن والمحافظات، قبل ساعات، إقامة أول صلاة تراويح خلال شهر رمضان للعام الحالي، وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، والحفاظ على ما حققته الحكومة المصرية من نجاحات فى مواجهة الجائحة العالمية.

وحرصت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اتخاذ العديد من التحركات والقرارات الخاصة بشهر رمضان، والتي بدأ تنفيذ ما يتعلق بصلاة التراويح منها، بينما يبدأ تنفيذ ما تبقى من قرارات اليوم الثلاثاء، في أول أيام الشهر الكريم.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" قرارات الحكومة لشهر رمضان، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم:

- السماح بأداء الصلوات في المساجد، وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية.

- الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.

- الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.

- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

- تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.

- الالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

- منع اصطحاب الأطفال إلى المسجد، كما ينصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.

- منع إقامة الموائد الرمضانية.

- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد.

- حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.

- التأكيد على وزارة الأوقاف والجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها بشكل مستمر.

- تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت المقبل 17 إبريل الحالي.

- الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

- استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

- عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

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