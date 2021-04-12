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نتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن بلاده لم تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مشيرا إلى أن النظام الإيراني هو أكبر تهديد في الشرق الأوسط.
 

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "لن نسمح لإيران بالحصول على قدرات نووية تهدد إسرائيل".

 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران لم تتخلى عن برنامجها النووي والصاروخي، مؤكدا إسرائيل لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك السلاح النووي.

 

 من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي يزور إسرائيل، التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وتعهد أوستن بتعزيز أمن إسرائيل وتعزيز التعاون معها، وتعزيز التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

 

وأكد الوزير الأمريكي دعم واشنطن لتطبيع علاقات إسرائيل بالدول العربية.

 

يأتي ذلك  بعدما اتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في  منشأة نطنز النووية  متوعدة إياها بـ"الانتقام". 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني افتتح في مراسم افتراضية أمس الأول مصنعا لتجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، وأصدر في الوقت نفسه أمر تشغيل أو اختبار ثلاث سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمس، أن مجمع نطنز النووي في وسط إيران تعرض لـحادث وُصف بأنه "إرهابي نووي" وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات أو تلوث.

وتؤمن أجهزة الطرد المركزي الجديدة هذه لإيران إمكانية تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبكميات أكبر، بحجم ودرجة تكرير محظورة بموجب الاتفاق النووي المبرم في فيينا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي في طهران الاثنين أنه "من المبكر جدا" تحديد الأضرار المادية التي تسبب بها الهجوم" مضيفا "يجب تفقد كل جهاز من أجهزة الطرد المركزي لإعطاء حصيلة الأضرار".

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