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السيسي يتبادل التهنئة بحلول رمضان مع الرئيس العراقي وملك البحرين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير باسم راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس العراقى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.

كما تلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وتوجه ملك البحرين بالتهنئة لشقيقه الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس شقيقه الملك البحرينى التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

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