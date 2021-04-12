رئيس ترميم المركبات الملكية: تكريم الأمين العام تقديرًا لمجهودات الأثريين

قالت الدكتورة إيمان نبيل رئيس فريق الترميم في متحف المركبات الملكية، إن تكريم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لفريق ترميم المركبات الملكية لفتة تستحق التقدير، لمجهودات عموم الأثريين والمرممين خصيصًا.



جاء ذلك على هامش الملتقى العلمي الذي نظمه متحف المركبات الملكية في مقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، لعرض دور العربات الملكية عبر العصور حتى العصر الحديث.



وأشارت إلى أن الملتقى يُعد توثيقًا لما قام به الفريق من مجهودات في ترميم العربات الملكية في المتحف.



وأضافت أن رد فعل كل من شهد الملتقى كان إيجابيًا حيث كانت المحاضرات العلمية على مستوى راق.



يذكر أن الملتقى أقيم برعاية الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس العلى للآثار، والدكتور مصطفي عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، وسط حضور كبير من مرممي الآثار في المتحف ومناطق أخرى.



وتم استعراض تاريخ تطور العربات من العصر المصري القديم وحتى الدولة الحديثة، والإجابة عن عدة أسئلة هامة منها، لماذا وقع الاختيار على تصميم العربات التي نقلت المومياوات بهذا الشكل؟ وما سر تقدم العربات التى جرتها الخيول أمام الموكب، ولماذا سعى كل الملوك لاقتناء العربات وما هو الدور التى قامت به العربات الملكية فى التاريخ السياسي لمصر.



وفي نهاية الملتقي قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتكريم فريق ترميم المتحف الذي تقوده الدكتورة إيمان نبيل، حيث كان لهم الدور الأكبر في افتتاح المتحف، وذلك بما قاموا به من جهد كبير في ترميم العربات الملكية وكل مقتنيات المتحف الأخري، حتي أصبحت تليق بعرضها متحفيا.