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"شهر رمضان عمل لا كسل".. تعرف على أبرز تصريحات رئيس النواب اليوم (انفوجراف)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أدلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات الهامة، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين الموافق 1242021، والتي جاءت كالتالي:

• نوجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

• مرض كورونا اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، ونأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.

• هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة.

• وزير المالية الدكتور محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد.

• أطالب بحذف عبارة ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة، وهي العبارة التي انتقدت بها أحد النائبات قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصص لمحو الأمية.

• أتوجه بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

• ‏ندعو المولى سبحانه أن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

• شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل.

• عودة انعقاد الجلسات يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

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مجلس النواب تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي

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