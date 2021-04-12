"شهر رمضان عمل لا كسل".. تعرف على أبرز تصريحات رئيس النواب اليوم (انفوجراف)

أدلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات الهامة، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين الموافق 1242021، والتي جاءت كالتالي:



• نوجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.



• مرض كورونا اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، ونأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.



• هناك ممثلون للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة.



• وزير المالية الدكتور محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد.



• أطالب بحذف عبارة ولا تعليم ولا نيلة من المضبطة، وهي العبارة التي انتقدت بها أحد النائبات قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصص لمحو الأمية.



• أتوجه بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.



• ‏ندعو المولى سبحانه أن ينعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



• شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل.



• عودة انعقاد الجلسات يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

