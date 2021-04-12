مجلس الشباب المصري يضع "فوتو سيشن" رمضاني داخل مستشفى في بورسعيد





وضع مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، اليوم الأثنين، "فوتو سيشن" رمضاني مجاني، داخل مستشفى التضامن، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك حتى يتمكن أعضاء الأطقم الطبية والمرضى والمترددين على المستشفى من التقاط الصور بجانبه سعيًا لبث الفرحة في نفوسهم.



وأشارت ميادة عاشور، عضو المكتب التنفيذي للمجلس، إلى أنهم يهدفون من تلك الخطوة إلى تهنئة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة في قلوبهم، مؤكدًا على أن هذا أقل ما يعبرون من خلاله عن شكرهم وتقديرهم لأبطال الجيش الأبيض على تضحياتهم المستمرة لمواجهة جائحة كورونا.



وأعربت أسماء عاشور، عضو أيضًا المكتب التنفيذي للمجلس، عن سعادتها بالمشاركة في تزيين مستشفى التضامن بزينة رمضان وعمل "فوتو سيشن" التصوير، وذلك كرسالة تقدير واحترام لأبطال الجيش الأبيض، ومحاولة لإسعادهم هم والمرضى وزوار المستشفى، فضلًا عن رفع الروح المعنوية للمرضى.