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كسر بجمجمة طفل ونزيف داخلي اثر سقوط عارضة حديد بأحد ملاعب عليه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب طفل باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، إثر سقوط عارضة جديدة بملعب كرة قدم بمركز شباب ميت لوزة، التابع لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، عليه أثناء لهوه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول إسلام ا. ع. ٧ سنوات - تلميذ، مقيم بقرية ميت لوزة التابعة لمركز المنصورة، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، ادعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والدته هالة ش. ع. ٣٣ سنة - ربة منزل، أقرت بأنه حال لهو نجلها وتسلقه العارضة الحديدية بمركز شباب القرية، اختل توازنه وسقط أرضا، ما تسبب في حدوث إصابته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٨٥٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

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