عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

السبب الرئيسي.. غبور ترفع أسعار السيارات إلنترا HD وهيونداي RB مع بداية إبريل

ياتي هذا بعد أسبوع واحد من إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر،عن زيادة بأسعار جميع فئات السيارة النترا HD سيدان العائلية موديل 2021 خلال شهر إبريل الجاري.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل الحصري، ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا HD محلية الصنع بقيمة ثابتة 1000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة الأولى 242,900 جنيه، والفئة الثانية 249,900 جنيه.

أما الفئة الثالثة من إلنترا HD أضحى سعرها في يناير 255,900 جنيه، والفئة الرابعة بـ 262,900 جنيه، والفئة الخامسة 266,900 جنيه، أما الفئة السادسة و الأعلى تجهيزًا بـ 270,900 جنيه.

يشار إلى أن هيونداي إلنترا HD نجحت بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في احتلال المركز العاشر بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في 2020 بعدما نجح الوكيل المحلي في تسويق 4.203 سيارة خلال 11 شهرًا.

في ذات التوقيت أقرت مجموعة "جي بي غبور أوتو" الوكيل الحصري للعلامة التجارية "هيونداي" في مصر، زيادات في أسعار سيارات "هيونداي أكسنت RB" بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات لمطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الجاري.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن "هيونداى"، ارتفعت أسعار طرازات الفئة الأولى "GL" إلى 215.9 ألف جنيه، بدلًا من 214.9 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات "هيونداي أكسنت RB" الفئة الثانية "GL SR" إلى 225.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 224.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات "أكسنتRB" الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 231.9 ألف جنيه، مقابل 230.9 ألفًا.

وارتفعت سيارات "أكسنت RB" الفئة الرابعة "GL DAB+ABS PLUS" إلى 241.9 ألف جنيه، بدلًا من 240.9 ألفًا، والفئة الخامسة «GL HL» بسعر 251.9 ألف جنيه، مقابل 250.9 ألفًا.

زيادة الأوفر برايس

كما شهد زيادة قيمة “الأوفر برايس” على على طرازات "هيونداي أكسنت RB" من جانب موزعي وتجار السيارات، بقيمة تصل إلى 14 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ"الاوفر برايس" مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

وتعرض طرازات "هيونداي أكسنت RB" – بأسعار غير رسمية – تتراوح بين 229 إلى 265 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويذكر أن الأسعار الرسمية لطرازات "أكسنت RB" تبدأ من 214.9 إلى 250.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.