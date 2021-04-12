Advertisements

نجم الأهلي المعار يطالب بحسم موقفه من العودة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
استنكر عمرو جمال مهاجم الأهلي، المعار حاليًا لصفوف طلائع الجيش، من تجاهل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، حسم موقفه من العودة خلال الأيام المقبلة،لامتلاكه 4 عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى إدارة  طلائع الجيش للإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، على خدماته بشكل أساسي.

ورفض عمرو جمال، البت في العروض المقدمة قبل معرفة  رأي الجهاز الفني للقلعة الحمراء، في ظل رغبته في العودة والحصول على الفرصة من جديد.

ويقدم  عمرو جمال موسم للغاية بعد أن شارك في 16 مباراة مع طلائع الجيش هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو جمال طلائع الجيش الاهلي

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

منذ 36 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفياً من أمير قطر للتهئنة بحلول شهر رمضان المبارك

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الهلال السوداني

منذ ساعتين

رونالدو يثير الجدل في يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُحدد موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ ساعة و 28 دقيقة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك يشعل حربا مع الأهلي على صفقة جديدة

محمد شريف "الأنجح".. كشف حساب لاعبي الأهلي المُعارين مع أنديتهم بالموسم الحالي؟ (أرقام)

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

نجم الأهلي يطالب بحسم مصيره

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم موقف رحيل ثنائي الفريق

عمرو جمال لاعب الاهلي السابق يعلن إصابته بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

05:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهةليفربول

05:58 م

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

08:12 ص

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة