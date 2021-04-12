نجم الأهلي المعار يطالب بحسم موقفه من العودة

استنكر عمرو جمال مهاجم الأهلي، المعار حاليًا لصفوف طلائع الجيش، من تجاهل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، حسم موقفه من العودة خلال الأيام المقبلة،لامتلاكه 4 عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتسعى إدارة طلائع الجيش للإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، على خدماته بشكل أساسي.





ورفض عمرو جمال، البت في العروض المقدمة قبل معرفة رأي الجهاز الفني للقلعة الحمراء، في ظل رغبته في العودة والحصول على الفرصة من جديد.





ويقدم عمرو جمال موسم للغاية بعد أن شارك في 16 مباراة مع طلائع الجيش هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين.



