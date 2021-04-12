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لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة كلاسيكو الأرض بين قطبي  ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يوم السبت الماضي شهدت بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء الذي فاز به ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن لاعبي برشلونة طالبوا بركلة جزاء لصالح مارتين برايثوايت الذي سقط داخل منطقة الجزاء بعد إحتكاك مع ميندي كما اعترض برشلونة على احتساب الحكم 4 دقائق فقط وقت بدل ضائع.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن لجنة الحكام في الإتحاد الإسباني أعلنت دعمها لجميع القرارات التي إتخذها الحكم خيل مانزانو في مباراة كلاسيكو الأرض.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ثم يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة في حين يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 65 نقطة.


 

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