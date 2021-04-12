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ميسي سبب فشل تجديد عقد نيمار

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المفاوضات توقفت بين مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي جرت في الأسابيع الماضية من أجل تجديد عقده.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن نيمار أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان بعد أن كانت المفاوضات تسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار كان سيجدد لباريس سان جيرمان لولا ضغط كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي وبرشلونة الإسباني وأنه من المحتمل أن يعود النجم البرازيلي إلى البارسا في الفترة المقبلة خاصة مع رغبته في اللعب مرة أخرى بجانب البرغوث الأرجنتيني.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن وصول خوان لابورتا لرئاسة برشلونة يوحي بأن العملية ممكنة بالإضافة إلى عدم وجود جوسيب بارتوميو في النادي الكتالوني والذي يجعل نيمار متحمسا لفكرة العودة إلى النادي الكتالوني.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن ميسي عندما أعلن عن رغبته في الرحيل عن برشلونة وعد مسئولو باريس سان جيرمان نيمار بأنه سيقاتلون من أجل التعاقد مع ميسي مما جعل النجم البرازيلي يتفاوض ويوافق مبدئيًا على تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2022 المقبل مما يعني أن النجم البرازيلي يمكنه أن يرحل عن الفريق الفرنسي بشكل مجاني وقتها وهو ما قد يجعل باريس يتفاوض على بيعه في الفترة المقبلة.

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