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كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان كريم عبد العزيز جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "عبد العزيز" قائلا: "‏‪ ‬‏‪رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا.. ربنا يجعله شهر خير وبركة علينا جميعا.. أعاده الله علينا بالخير والبركات.. رمضان كريم".

ويشارك الفنان كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "الاختيار 2" بصحبة عدد من الفنانين منهم أحمد مكي.

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