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وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي يهدف لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق مصر السيادي يعظم القيمة من الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية.

وأضافت هالة السعيد، من ضمن الأصول غير المستغلة التي تم إسنادها إلى الصندوق هو مجمع التحرير، موضحة أنه يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثماري.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الأصول غير المستغلة، مؤكدة طرح المذكرة الخاصة بمجمع التحرير حتى يتقدم المطورين والمستثمرين لتنفيذ عملية التطوير.

وأردفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مجلس الوزراء قام بإخلاء البهو المتبقى بالمجمع من الموظفين والإدارات الموجودة به.

واستطردت أن موقع مجمع التحرير تاريخي، وسيصبح مكان متعدد الأغراض منه جزء فندقي وآخر تجاري وذلك بعد دراسة الكثافة المرورية والسعة الفندقية ونوعية الجمهور المستهدف.

ولفتت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تسهم بالأرض والدراسات على أن يشارك المستثمر والمطور بالأموال ومن ثم يصبح شريكًا في ملكية المكان.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاقد مع المطورين في الربع الأخير من العام بعد تلقى كل الطلبات، وبحث كل العروض المقدمة، منوهة لاحتمالية هدم المبنى وإعادة بنائه بما يلائم المشروع المستهدف تنفيذه.

وأكملت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات صندوق مصر السيادي متنوعة وهدفها تعظيم الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية.

واختتمت أن هناك 30 % زيادة في الاستثمارات العام الحالي رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، في حين أن التضخم كان أقل من 5%، مؤكدة أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 2.8% بالإيجاب.

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مجمع التحرير صندوق مصر السيادي

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