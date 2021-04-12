مدير صندوق تطوير العشوائيات يكشف حقيقة "تهجير" الأحياء السكنية المحيطة بمتحف الحضارة دون تعويضهم (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، حقيقة هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.



وقال "صديق" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "كلمة تهجير مش موجودة في قاموسنا ولا تصح للانجازات التي تقوم بها الدولة، ونحن نقوم بتطوير حياة المواطنين سواء بالبناء في نفس المكان الذين يعيشون فيه وخروجهم لفترة في بديل إيجار مع إعطائهم الإيجار مقدمًا لمدة سنة على الأقل".



وأضاف "إذا كان المكان لا يصلح للبناء نعطي له مكان آخر ونعطي له تعويضات مناسبة، تصل في الغرفة الواحدة إلى 100 ألف جنيه، أو يتم نقل إلى بديل مناسب مثل ما حدث مع المواطنين في الأحياء المحيطة بمتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة التي تم نقلهم منذ سنتين وثلاثة إلى حي الأسمرات".



وأكد أنه تم توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل لهؤلاء المواطنين، مستطردًا "نهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة وتحويلها إلى مقصد سياحي".





