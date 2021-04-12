الملك سلمان: ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة





دعا العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، المسلمين إلى نبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.





وأعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، عن أمله من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقدم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.









وقال ‏الملك سلمان، في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إنهم يعتزون بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.





‏وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، وأسأل الله أن يكون الشهر المبارك خيرا للمسلمين والعالم".





وأوضح الملك سلمان أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.