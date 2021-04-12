Advertisements

الملك سلمان: ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
Advertisements

دعا العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، المسلمين إلى نبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.

وأعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، عن أمله من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقدم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.


وقال ‏الملك سلمان، في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إنهم يعتزون بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

‏وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا، وأسأل الله أن يكون الشهر المبارك خيرا للمسلمين والعالم".

وأوضح الملك سلمان أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

منذ 41 دقيقة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ 37 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

07:01 م

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

06:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة