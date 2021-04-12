Advertisements

محافظ أسوان يشدد على إلتزام المساجد بالقرارات الصادرة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بتطبيق


قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم،


موضحًا بأن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الإلتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والإقتصار على إستقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الإلتزام بعدم إصطحاب الأطفال للصلاة،


وكذا الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالإعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها،


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه من ضمن القرارات أيضًا حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء في أماكن مفتوحة " كالشوارع والميادين وساحات المساجد ومداخل الأبنية السكنية وغيرها أو في أماكن مغلقة،


كما يحظر خلال شهر رمضان إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، ويحظر كذلك إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية،


مؤكدًا على أنه يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات مجلس الوزراء، علاوة على حظر مخالفة قرار وزير التنمية المحلية الواردة بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة،


وكذا حظر مخالفة قرار وزير السياحة والآثار بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية، وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك فإننا مستمرون في إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فيما يتعلق بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعى،


ومنع إقامة الإحتفالات بدور المناسبات أو سرادقات العزاء، موضحًا بأن الأجهزة المعنية تواصل أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة والمؤسسات المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من أي إصابات أو أضرار أخري.

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد معلول وهاني.. الأهلي يفقد الساحر أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي: عدم حل قضية سد النهضة سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

إجراءات مهمة وتحرك دولي.. 6 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

المصائب تنهال على أتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

وزير التخطيط تكشف مصير مجمع التحرير بعد نقل الموظفين

منذ 37 دقيقة

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و نصف

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

ريال مدريد يفقد 5 لاعبين ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

07:01 م

فليك يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

07:36 م

لجنة حكام الليجا تؤيد قرارات حكم مباراة كلاسيكو الأرض

06:30 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة